Obbliga a liberare un immobile - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SFRATTO

Significato/Curiosita : Obbliga a liberare un immobile

Fungibili, che l'altra parte si obbliga a restituire alla scadenza con altrettante cose della stessa specie, qualità o valore. un mutuo è generalmente utilizzato...

Tassativamente indicati dalla legge, si ha un terzo caso: sfratto per necessità. rispetto allo sfratto, molto meno lunga e dispendiosa è l'azione di esecuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

