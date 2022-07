Non è singolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è singolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLURALE

Sostituiscono i pronomi maschili, he/him, e i pronomi femminili, she/her. il pronome neutro they, nel suo utilizzo singolare, non deve essere tradotto in italiano...

Disambiguazione – se stai cercando l'album di mina, vedi plurale (album). il plurale indica il numero in diverse parti del discorso quando il conteggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

