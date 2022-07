Non disdetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non disdetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONFERMATO

Significato/Curiosita : Non disdetto

Contraria alla pubblicazione. in effetti il risultato immediato fu qualche disdetta dell'abbonamento alla rivista. va notato come entrambi i titoli siano anche...

Dell'hubei. il 12 gennaio 2020 l'organizzazione mondiale della sanità (oms) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa dell'infezione polmonare che aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con disdetto; disdetto , sciolto; Cerca nelle Definizioni