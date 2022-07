Nomadi... come cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nomadi... come cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RANDAGI

Significato/Curiosita : Nomadi... come cani

Tipo "cani da montagna" originaria del tibet, dove viene da secoli impiegata come cane da guardia (anche contro predatori di grossa taglia come leopardi...

randagi – animali che vagano senza proprietario, da soli o in branco randagi – gruppo musicale italiano thrashcore-crossover randagi (american strays)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

