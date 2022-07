Nel Medioevo teneva un banco pubblico di gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel Medioevo teneva un banco pubblico di gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BARATTIERE

Significato/Curiosita : Nel medioevo teneva un banco pubblico di gioco

Pace di lodi del 1454. amante delle arti, cosimo investì gran parte del suo enorme patrimonio privato (dovuto all'oculatissima gestione del banco di famiglia)...

Alcune ditte sementiere, voci del tipo melone barattiere o carosello barattiere o carosello barattiero). in realtà le due popolazioni differiscono sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con medioevo; teneva; banco; pubblico; gioco; Poesia del medioevo ; Il diritto alla vendetta che era in uso nel medioevo ; Il signore del medioevo ; Nel medioevo era sede degli organi rappresentativi di un importante corporazione; Baule che conteneva oro e gioielli nell antichità; Cesare apparteneva alla Julia; Anche l imperatore Nerone sosteneva di esserlo; Sosteneva no Baffone; Striscia sottile che si trova nelle banco note; Chi prepara bevande e caffè dietro a un banco ne; Le banco note dette verdoni; Il solo banco che non è per gli alunni; Artista che si esprime al meglio in pubblico ; Un cinema che può ospitare molto pubblico ; Locale pubblico ... col Suonatore; L ordine pubblico di una città è suo affare; Il gioco da tavola col vicolo stretto; Chi ha scarse capacità in un gioco ; gioco in cui s indovinano le lettere di una parola; Territorio russo del gioco Risiko; Cerca nelle Definizioni