Un monaco appartenente all ordine fondato dal grande santo di Norcia - Cruciverba

Un monaco appartenente all ordine fondato dal grande santo di Norcia.



Soluzione 11 lettere : BENEDETTINO

Significato/Curiosita : Un monaco appartenente all ordine fondato dal grande santo di norcia

Significati, vedi norcia (disambigua). norcia è un comune italiano di 4 569 abitanti della provincia di perugia in umbria: posta a 96 km dal capoluogo umbro...

L'ideale religioso del monachesimo benedettino in conformità con la regola e lo spirito di san benedetto; i monaci benedettini pospongono al loro nome la sigla... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

