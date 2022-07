Mitico re di Sparta, fratello di Agamennone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mitico re di Sparta, fratello di Agamennone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENELAO

Significato/Curiosita : Mitico re di sparta, fratello di agamennone

Principe di micene, che sposandola divenne re di sparta. dalla loro unione nacque ermione. la sorella clitennestra sposò invece agamennone, fratello di menelao...

menelao (in greco antico: µea, menèlaos; in latino: menelaus)

