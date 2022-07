Miniere all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miniere all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAVE

Significato/Curiosita : Miniere all aperto

Roccia dura si parla di miniera sotterranea, i cui metodi vengono usati per estrarre materiali di valore. le miniere a cielo aperto vengono solitamente allargate...

Nick cave, all'anagrafe nicholas edward cave (warracknabeal, 22 settembre 1957), è un cantautore, compositore, scrittore, sceneggiatore e attore australiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

L insieme dei dispositivi che impediscono l oscillazione delle gabbie nei pozzi delle miniere ; miniere di marmo; miniere a fior di terra; Il gas delle miniere ; Piccolo spazio aperto tra le strade; Luogo aperto in un bosco; Il torneo aperto ; Allargato, aperto ;