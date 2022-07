Il Lionel asso del Paris Saint-Germain - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Lionel asso del Paris Saint-Germain. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MESSI

Significato/Curiosita : Il lionel asso del paris saint-germain

Cruzes, 5 febbraio 1992), è un calciatore brasiliano, attaccante del paris saint-germain e della nazionale brasiliana. paragonato a pelé, è considerato...

Disambiguazione – "messi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi messi (disambigua). lionel andrés messi cuccittini, detto leo (pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

