Un impresa poco credibile che... viene da lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un impresa poco credibile che... viene da lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AMERICANATA

Significato/Curiosita : Un impresa poco credibile che... viene da lontano

Inventare una storia credibile sulla loro finta relazione, il maresciallo cecchini ascolta una conversazione di anna e la sente affermare che ha intenzione di...

Cui si unirono episodi di violenza generalizzata, come quello delle americanate/marocchinate. sul versante adriatico la linea passava lungo il corso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

