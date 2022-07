Iato di croato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iato di croato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Iato di croato

Vocale asillabica ("semivocale") e una vocale sillabica (con la possibilità di iato), come in italiano e spagnolo (tranne i casi qu+vocale /kw/; spesso, ma...

The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con iato; croato; Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato; Il nome degli ex calciato ri Vialli e Zambrotta; La costellazione detta anche del Cacciato re; La Cate premio Oscar per The aviato r; Una lingua come il croato e il serbo; Il nome croato della città di Parenzo; Prime in croato ; Un ceco o un croato ; Cerca nelle Definizioni