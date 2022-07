Gruppo di industrie consociate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di industrie consociate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POOL

Significato/Curiosita : Gruppo di industrie consociate

Delocalizzati anche a stabilimenti di consociate estere. il suo prodotto più famoso è il biscotto oro saiwa. in italia il marchio è di proprietà della saiwa s.r...

Una stessa indagine pool – biliardo americano pool – in informatica, un insieme di risorse che possono essere (ri)utilizzate pool – regione della repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

gruppo d edifici che ospitano mostre: complesso __; gruppo di musica elettronica dell album Autobahn; Ex-gruppo rock inglese, originario di Manchester; Seguire un gruppo o condividere le loro idee; industrie siderurgiche; industrie legate all edilizia; Città brianzola ricca di industrie di mobili; Città canadese nota per le industrie petrolifere;