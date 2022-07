Giovano a chi soffre di reumatismi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovano a chi soffre di reumatismi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FANGHI

Significato/Curiosita : Giovano a chi soffre di reumatismi

Dell'anno seguente vittoria cadde dalle scale a windsor e da quel momento incominciò a soffrire di reumatismi, mentre dieci giorni dopo l'incidente si spense...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fangio (disambigua). juan manuel fangio (balcarce, 24 giugno 1911 – buenos aires, 17 luglio 1995)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con giovano; soffre; reumatismi; giovano a chi è stressato; giovano tti galanti; giovano per i reumatismi; giovano nella cura dell artrosi; Ne soffre chi patisce i lunghi viaggi in macchina; Corteggiatore... che soffre ; Uno che soffre di... mal di luna; Non riesce a farlo chi soffre d insonnia; Un malato di reumatismi ; Si applicano contro i reumatismi ; Giovano per i reumatismi ; Non fa bene a chi soffre di reumatismi ; Cerca nelle Definizioni