La festa da passare coi tuoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La festa da passare coi tuoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NATALE

Significato/Curiosita : La festa da passare coi tuoi

Per passare da questo mondo") è la bolla con cui, l'11 agosto 1264, da orvieto, papa urbano iv istituì la solennità del corpus domini come festa di precetto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi natale (disambigua). il natale è la festa annuale che commemora la nascita di gesù, osservata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

