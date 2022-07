Si fanno per esprimere indifferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno per esprimere indifferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPALLUCCE

Significato/Curiosita : Si fanno per esprimere indifferenza

Item che chiedono a questi ultimi di esprimere la propria opinione in termini di rifiuto, di scelta o di indifferenza nei confronti degli altri componenti...

Troppo spesso il gomito per bere alcolici. alzare le spalle oppure fare spallucce con il medesimo significato di dimostrare disinteresse o disprezzo nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

