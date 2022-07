Era dolce e novo per Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era dolce e novo per Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STIL

Significato/Curiosita : Era dolce e novo per dante

Il dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un importante movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1250 e il...

Altre definizioni con dolce; novo; dante; dolce fiorentino a cupola di pan di Spagna; Pesci verdastri d acqua dolce ; Un dolce a forma di fungo; Le comodità che rendono dolce la vita; Una storica monovo lume della Renault; Una monovo lume in casa Renault; Lavoro di rinnovo ; Il dittatore portoghese che instaurò l Estado novo ; Lo sfidante di Obama alle presidenziali del 2008; __ Donati, personaggio del Paradiso dante sco; Il fiume dante sco posto all ingresso dell Ade; Comandante dei cosacchi; Cerca nelle Definizioni