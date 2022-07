Equipaggio che rema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equipaggio che rema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARMO

Significato/Curiosita : Equipaggio che rema

Senza timoniere. esiste anche una variante su cui si rema di coppia che però è usata raramente, tanto che non è inclusa nei programmi delle competizioni internazionali...

armo – comune in provincia di imperia armo – equipaggiamento velico di un'imbarcazione armo – termine con il quale viene definita un'imbarcazione nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

