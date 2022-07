Elena __, autrice de L amore molesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elena __, autrice de L amore molesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FERRANTE

Significato/Curiosita : Elena __, autrice de l amore molesto

I suoi autori preferiti cita elsa morante. dal suo primo romanzo, l'amore molesto, edito nel 1992, vincitore del premio procida-isola di arturo-elsa morante...

Del giovane, mentre ferrante mostrava una reverente venerazione per il suo genitore. alfonso, il 9 settembre del 1438, creò ferrante cavaliere sul campo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

