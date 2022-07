Si dice anche di un marchio registrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice anche di un marchio registrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DEPOSITATO

Significato/Curiosita : Si dice anche di un marchio registrato

Jumpman è un logo di proprietà di nike utilizzato dal 1987 per promuovere i prodotti della linea air jordan. il marchio registrato rappresenta la silhouette...

Connessa. tale privativa si estende per i paesi in cui il marchio è stato depositato/registrato attraverso procedure nazionali o internazionali che prevedono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

