È detto anche acetilene - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ETINO

E detto anche acetilene

Molecolare è l'etino (comunemente detto acetilene), avente formula hc=ch. per questo motivo questa serie di idrocarburi viene chiamata anche serie acetilenica...

L'acetilene (nome iupac: etino) è il più semplice degli alchini, idrocarburi con un triplo legame carbonio-carbonio. fu scoperto nel 1836 dal chimico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

