Il contabile di una compagnia militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contabile di una compagnia militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FURIERE

Significato/Curiosita : Il contabile di una compagnia militare

La marina militare costituisce una delle quattro forze armate della repubblica italiana, insieme a esercito italiano, aeronautica militare e arma dei carabinieri;...

Sottufficiali: ai furieri si sostituivano i tre livelli del grado di maresciallo e ai sergenti con la sparizione dei gradi di furiere e furiere maggiore venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

