Le conta chi tiene molto alla linea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le conta chi tiene molto alla linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALORIE

Significato/Curiosita : Le conta chi tiene molto alla linea

Anche la settima città più popolosa del regno unito con 464990 abitanti; ne conta 492680 nell'area dell'omonima autorità locale e 1339380 se viene considerata...

Con la parola "calorie" si intendono, per sineddoche, le kilocalorie; per esempio, dicendo che in un etto di pane ci sono 250 calorie si vuole dire 250... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con conta; tiene; molto; alla; linea; Blocchetto di conta nti dati per corrompere; Per quelle retoriche la risposta è sconta ta; Si possono conta re all infinito a partire da zero; Una persona che conta ; La donna che tiene a battesimo un bambino; Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti; Che tiene conto della durata delle note; Contiene l acqua per lavare il pavimento; Se è molto lunga lo scoppio arriva dopo; Una carta molto ambita a scopa; Un cinema che può ospitare molto pubblico; molto vicino e al riparo: a __; Fratello di Sergio Mattarella ucciso dalla mafia; È formato dalla combinazione di più monomeri; Il Ben di un celebre romanzo di Lew Walla ce; La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista; Sconfitta su tutta la linea ; linea che separa cielo e mare; Le serie di alberi allinea li; Gli estremi della linea attaccante; Cerca nelle Definizioni