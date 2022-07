Comune marittimo nel cuore dell Agro Pontino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune marittimo nel cuore dell Agro Pontino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SABAUDIA

Significato/Curiosita : Comune marittimo nel cuore dell agro pontino

Paludi pontine che proprio in quegli anni venivano bonificate. natale prampolini, il senatore e l'ingegnere che progettò la bonifica dell'agro pontino, fu...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sabaudia (disambigua). sabaudia è un comune italiano di 19 786 abitanti della provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

