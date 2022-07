Colei che fa le veci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colei che fa le veci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOSTITUTA

Significato/Curiosita : Colei che fa le veci

Sole. aiden ha fatto le veci di leader nei mesi in cui jackson se ne è andato, ferito dal tradimento di oliver. aiden pensa che jackson non si occupi...

Il sostituto d'imposta, nell'ordinamento giuridico italiano, è un soggetto (pubblico o privato) che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente...

