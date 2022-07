Città dell attentato che scatenò la Grande Guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell attentato che scatenò la Grande Guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARAJEVO

Significato/Curiosita : Citta dell attentato che scateno la grande guerra

Questa organizzazione pianificò l'attentato. l'arciduca e la consorte, prima di essere uccisi, scamparono a un primo attentato dinamitardo compiuto da alcuni...

Sarajevo, 1984. assedio di sarajevo istocno sarajevo novo sarajevo novi grad (sarajevo) arcidiocesi di sarajevo sarajevo film festival

