Chef italiano eletto migliore del mondo più volte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chef italiano eletto migliore del mondo più volte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOTTURA

Significato/Curiosita : Chef italiano eletto migliore del mondo piu volte

Massimo bottura (modena, 30 settembre 1962) è un cuoco italiano. bottura è il titolare dell'osteria francescana, un ristorante con tre stelle michelin...

Massimo bottura (modena, 30 settembre 1962) è un cuoco italiano. bottura è il titolare dell'osteria francescana, un ristorante con tre stelle michelin... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

