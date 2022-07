Carrozza ferroviaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carrozza ferroviaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VETTURA

Significato/Curiosita : Carrozza ferroviaria

La carrozza ferroviaria è un veicolo ferroviario non indipendente adibito al trasporto dei viaggiatori, inserito in numero variabile nella composizione...

La vettura sport (sport car in inglese), da non confondere con il concetto di vettura sportiva, che è molto più generico, è una tipologia di autovettura...

