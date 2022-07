Avere come destino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avere come destino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SORTIRE

Significato/Curiosita : Avere come destino

Sostenitori del destino manifesto credevano che l'ebsione non fosse solo buona, ma che fosse anche ovvia ("manifesta") e inevitabile ("destino"). in origine...

L'hanno fatto, ciò è avvenuto troppo tardi, o in numeri troppo esigui per sortire un vero effetto strategico e incidere sulle sorti del conflitto. esempi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con avere; come; destino; Si oppone all avere ; Può avere le setole e non è un pennello; avere dissapori... variopinti; avere per abitudine; come gli oggetti non più di moda; Duro....come statue; Nomadi... come cani; Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato; A matita sul foglio, indelebile nel destino ; Gli scherzi... del destino ; Rassegnato al destino ; Per i romani stabilivano il destino degli uomini; Cerca nelle Definizioni