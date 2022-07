Aureolato gesuita dell 11 maggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aureolato gesuita dell 11 maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : SAN FRANCESCO DE GERONIMO

Significato/Curiosita : Aureolato gesuita dell 11 maggio

It. url consultato il 24 agosto 2011 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2013). ^ a mazara del vallo il 79º congresso italiano di esperanto nell'agosto...

francesco de geronimo (grottaglie, 17 dicembre 1642 – napoli, 11 maggio 1716) è stato un gesuita italiano, proclamato beato nel 1806 da papa pio vii e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

