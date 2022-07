C è anche quella di ritorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quella di ritorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RICEVUTA

Significato/Curiosita : C e anche quella di ritorno

1935 e il 1978 (anno in cui la c si scisse nelle serie c1 e c2). il 25 maggio 2017 l'assemblea di lega pro ha approvato all'unanimità il ritorno alla...

Prestatore di lavoro dichiara di aver ricevuto il pagamento di ogni spettanza e di non aver più nulla da pretendere. ricevuta è termine informale alternativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con anche; quella; ritorno; La costellazione detta anche del Cacciatore; Un formaggio piccante ma anche un playboy; Si chiamano anche cozze o muscoli; Rovinato anche a causa dell usura; quella della relatività fu esposta da Albert Einstein; quella di sfogo serve ad allentare le tensioni; In TV c era quella Brady; Lo diresse Robert Aldrich: quella sporca __ meta; Il momento del ritorno dalle ferie; Il Cruise della pellicola Jack Reacher Punto di non ritorno ; La moda di... ritorno ; Moto di ritorno di un onda; Cerca nelle Definizioni