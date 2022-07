Alterne in cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alterne in cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CB

Significato/Curiosita : Alterne in cibo

Civitella casanova, che tagliarono carne di pecora vecchia in piccoli pezzi per non sprecare cibo, prendendone anche dalle zone vicine alle ossa dell'animale...

Cosiddetto linguaggio cb è un insieme di sigle, abbreviazioni e modi di dire in uso nelle comunicazioni radio nella banda cittadina (cb, dall'inglese citizens'... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

alterne in mira; alterne in toga; alterne in alibi; Insieme con i bassi costituiscono le alterne vicende; Grande amante del cibo ; Non mangia cibo di origine animale; Riempiti di cibo ; Così è detto il cibo esotico;