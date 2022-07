Aiuta la creazione di linee dritte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta la creazione di linee dritte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIGHELLO

Significato/Curiosita : Aiuta la creazione di linee dritte

Forma di immagini e con collegamenti chiamati significativamente, questo aiuta gli utenti ciechi usando software di lettura testo e/o hardware di conversione...

Ha inventato il righello pieghevole nel 1851. frank hunt ha poi realizzato il righello flessibile nel 1902. l'equivalente di un righello per disegnare o... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 luglio 2022

Altre definizioni con aiuta; creazione; linee; dritte; aiuta no la crescita notevole dei muscoli; aiuta nte del malavitoso; aiuta no a decidere cosa mettere in valigia; aiuta ad orientarsi in Internet; Prolifico, abile alla procreazione ; Il biblico disordine esistente prima della creazione ; Gli si deve la creazione del giardino all inglese; Processo di creazione di nuove parole; La carta... con linee ; Una delle linee della metropolitana di Milano; Il mezzo delle linee low cost; Le linee più veloci; Sono dritte al centro; Non dritte ... come giornate no; Non dritte ; Piccola asta per fare linee dritte ; Cerca nelle Definizioni