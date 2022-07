Acronimo... d autore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acronimo... d autore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Acronimo... d autore

acronimo sia una sigla, mentre radar (radio detection and ranging) è un acronimo ma non è una sigla. d'altra parte, non tutte le sigle sono acronimi:...

O su un fatto nda – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di bandanaira (indonesia) nda – nuova distribuzione editoriale nda – singolo di billie...