Un acido usato in fotografia - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TARTARICO

Significato/Curiosita : Un acido usato in fotografia

Sale sodico, potassico e calcico. l'acido ascorbico è anche usato come rivelatore per la fotografia analogica in bianco e nero grazie alle sue proprietà...

l'acido tartarico è un acido alfa-idrossi-carbossilico e aldarico, ed è un derivato diidrossilico dell'acido succinico. l'acido tartarico, noto agli...

