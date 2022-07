La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : BACINO COLLETTORE

Significato/Curiosita : La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni

Cercando la frazione di ghiacciaio della città metropolitana di bologna, vedi sasso marconi. un ghiacciaio, in glaciologia, è una grande massa di ghiaccio...

Il bacino collettore (o zona di accumulo o circo glaciale) è la zona in cui si verifica l'accumulo di neve che poi per compattazione e ricristallizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

