Vive a spese dell animale che lo ospita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive a spese dell animale che lo ospita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARASSITA

Significato/Curiosita : Vive a spese dell animale che lo ospita

Organismo che si sviluppa a spese di un ospite della stessa specie. forme di autoparassitismo si riscontrano ad esempio in alcuni animali vivipari dove lo sviluppo...

Parassitismo (sociologia). disambiguazione – "parassita" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi parassita (disambigua). il parassitismo (dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

