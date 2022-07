Vino bianco come quello d Oristano e San Gimignano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino bianco come quello d Oristano e San Gimignano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VERNACCIA

Significato/Curiosita : Vino bianco come quello d oristano e san gimignano

Tutta la regione vernaccia di oristano prodotto nella provincia di oristano alcamo prodotto nelle province di trapani e palermo contea di sclafani, doc...

Vernaccina vitigni a bacca nera: vernaccia nera grossa vernaccia nera vini: vernaccia di serrapetrona spumante vernaccia di san gimignano vernaccia di oristano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con vino; bianco; come; quello; oristano; gimignano; Bicchiere per il vino ; Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente; Pregiato vino rosso del Veronese; Lo è un vino che... si mastica; Aggiungere tinte a un disegno bianco e nero; Franco __: lanciò la canzone L era del cinghiale bianco ; Squadra bianco -azzurra; Un cocktail a base di rhum bianco e menta; Un artigiano come Geppetto; Profumato come il timo; come un linguaggio che non lascia fuori nessuno; Che sfreccia bassa come una lama da barba; quello filato somiglia a cotone; Si può pagare quello alla risposta; quello di Venezia è dedicato a Marco Polo; quello di Higgs è anche detto particella di Dio; Cittadina a nord di oristano ; Foto 2 Una gita a 4703 oristano ; Foto 4 Una gita a 4703 oristano ; La mèta della nostra gita oristano ; Bella cittadina tra Firenze e San gimignano ; Svettano a San gimignano ; Vino bianco di San gimignano ; Caratterizzano San gimignano ; Cerca nelle Definizioni