Vettura usata da funzionari dello Stato - Cruciverba

Vettura usata da funzionari dello Stato.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUTO BLU

Significato/Curiosita : Vettura usata da funzionari dello stato

Cecoslovacchia comunista solo gli alti funzionari del partito e i direttori delle fabbriche venivano condotti sulle 603; la vettura venne esportata anche in un certo...

Cercando il brano musicale con lo stesso titolo, vedi auto blu (singolo). con l'espressione auto blu si definisce un automezzo a disposizione di politici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

