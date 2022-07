Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CARAMBOLARE

Significato/Curiosita : Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo

Apre il gioco colpendo il pallino. in genere il gioco consiste nel far "carambolare" la propria biglia usando la stecca, sulle due biglie rimanenti ottenendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Un verbo dei vulcani; verbo ... per trovare; verbo della rondine; Verbo coniugato da... tipi ricercati; Verbo coniugato da pirati e corsari; Lo stato civile del non coniugato ; Verbo coniugato ... dal sottomesso; Un giocatore di rugby; Lo disputa il giocatore di tennis; Il soprannome di Ronaldo ex giocatore dell Inter; Fu prima giocatore e poi presidente della Juventus; Quella da biliardo è in legno; Il bastone di chi gioca a biliardo ; Il bastone del biliardo ; Quello del biliardo è verde;