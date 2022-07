Veicolo chiuso e adattato per il trasporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo chiuso e adattato per il trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FURGONATO

Significato/Curiosita : Veicolo chiuso e adattato per il trasporto

il sd.kfz. 250 era un semicingolato da trasporto truppe tedesco della seconda guerra mondiale, destinato al trasporto di una squadra di fanteria. su questo...

Ambulanza – trasporto persone tpk 425 sam – veicolo furgonato ambulanza tpk 430 f – veicolo furgonato atelier riparazioni o posto di comando tpk 432 sb... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

