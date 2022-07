La usa il pittore per intingere il pennello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La usa il pittore per intingere il pennello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TAVOLOZZA

Significato/Curiosita : La usa il pittore per intingere il pennello

per lui “era vita, e la vita era luce e calore. credo che dipingesse con la tavolozza esposta al sole, per avere l'illusione di intingere il pennello...

tavolozza – strumento adoperato nella pittura. tavolozza – elemento di grafica digitale. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pittore; intingere; pennello; Un celebre pittore francese; Carlo, pittore del 900; Il pittore D Ancona; Il Sassu pittore ; intingere ; Boccettina d'inchiostro in cui intingere la penna; Può avere le setole e non è un pennello ; Eseguiti a... pennello ; Usa il pennello sulla faccia dei suoi clienti; Eseguiti a pennello ; Cerca nelle Definizioni