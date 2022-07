Si usa per pulire diluita in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per pulire diluita in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMMONIACA

Significato/Curiosita : Si usa per pulire diluita in acqua

Indispensabili per un gatto che non sia libero di muoversi all'aperto: due ciotole per acqua e cibo, e una lettiera per i bisogni, da pulire ogni giorno...

La presenza di ammoniaca nell'atmosfera molto facilmente grazie al suo odore penetrante; in liquidi o solidi, la presenza di ammoniaca o di sali ammoniacali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pulire; diluita; acqua; pulire o rifinire; Elettrodomestico per pulire i panni; Stracci per pulire ; Ripulire dalle impurità; Sostanza tossica usata diluita per pulire in casa; Scarsamente diluita ; Uccello acqua tico con un ampia sacca nel becco; Si suole dire che non è acqua ; Pesci verdastri d acqua dolce; Una brocca per l acqua ; Cerca nelle Definizioni