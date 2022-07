Si usa per congelare i cibi ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per congelare i cibi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FREEZER

Significato/Curiosita : Si usa per congelare i cibi ing

freezer ( furiza) è uno degli antagonisti principali del manga dragon ball di akira toriyama. compare nelle seguenti opere: tre serie animate (dragon... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con congelare; cibi; congelare un vivo; L imbarazzano certi cibi ; C è per cibi e per capelli; Non consumano altro che cibi non cotti; Nei vini e nei cibi ; Cerca nelle Definizioni