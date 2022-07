Le usa il batterista per suonare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le usa il batterista per suonare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BACCHETTE

Più adatto a suonare la batteria, così nel natale dello stesso anno ricevette in regalo da suo padre la sua prima batteria e inizia a suonare in alcuni gruppi...

Realizzate anche bacchette in fibra di carbonio, di lunga durata, o con parti intercambiabili. in passato erano diffuse anche bacchette in acrilico trasparente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

