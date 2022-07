Unità operativa durante le elezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità operativa durante le elezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEGGIO

Significato/Curiosita : Unita operativa durante le elezioni

Della guerra"; lato sensu: "sala operativa") ci si riferisce a quelle unità operative centralizzate che, durante le campagne elettorali, elaborano e coordinano...

Sopraggiunge dopo la costituzione del seggio, il presidente viene sostituito dal vicepresidente. i compiti del presidente di seggio sono principalmente i seguenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con unità; operativa; durante; elezioni; unità di misura astronomica; unità di resistenza elettrica; unità di misura dell intensità di corrente; unità di misura anglosassoni; In Questura c è quella operativa ; Nelle questure c è quella operativa ; Azienda di telecomunicazioni operativa in Italia; In Questura c'è quella operativa ; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; durante le funzioni viene bruciato in chiesa; Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali; Il ragazzo che durante la Messa fa oscillare il turibolo; L inizio delle elezioni ; Quello politico è più frequente sotto elezioni ; Accurate selezioni ; Si presentano nelle elezioni ; Cerca nelle Definizioni