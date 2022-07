Si uniscono per capire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si uniscono per capire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNTINI

Significato/Curiosita : Si uniscono per capire

"coscienza collettiva" per indicare l'insieme delle credenze e dei sentimenti comuni alla media dei membri di una società e spiega che per capire la società bisogna...

I punti (o puntini, o puntolini) di sospensione o (nel parlato) tre puntini sono un segno di punteggiatura, costituito graficamente da un gruppo di tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con uniscono; capire; Articolazioni, punti in cui si uniscono le ossa; Convergere come fiumi che si uniscono ; Si uniscono per fare il perigonio in alcuni fiori; Le linee che uniscono località con uguale temperatura; Cosa particolarmente difficile da capire ; Intronata, lenta a capire ; Chi l ha debole, fa sempre fatica a capire ; Difficile da capire ;