Lo è l unghia che cresce nella pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l unghia che cresce nella pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCARNITA

Significato/Curiosita : Lo e l unghia che cresce nella pelle

L'elemento architettonico, vedi vela (architettura). l'unghia (latino ungula, diminutivo di unguis, unghia) è una struttura semitrasparente con cui finisce l'estremità...

L'onicocriptosi, comunemente chiamata unghia incarnita, è una affezione della lamina ungueale che porta ad una penetrazione della stessa nelle carni vicine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con unghia; cresce; nella; pelle; Un unghia ta da felino; Pietra color unghia per cammei; Male... intorno a un'unghia ; Una gemma color unghia ; cresce di anno in anno; Dispiacere, rincresce re; Tutti i boys lo diventano cresce ndo; La cresce ntina modenese; Il numero della paura nella Smorfia; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; Spennella re colore sulla tela; Amico di Achille che lottò nella guerra di Troia; Proteina che rende la pelle elastica; Come una pelle che porta i segni dell età; Lo vinse Federica pelle grini ad Atene 2004; Macchia violacea della pelle causata da sangue; Cerca nelle Definizioni