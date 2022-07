Una torta rustica della cucina gaetana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una torta rustica della cucina gaetana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIELLA

Significato/Curiosita : Una torta rustica della cucina gaetana

2016. ^ brunetti, pp. 223. cucina mantovana - dolci ^ brunetti, pp. 231-232. ^ t.c.i. mantova e provincia. ^ ricetta torta delle rose - le ricette di...

La tiella alla barese di patate, riso e cozze è una pietanza tipica della cucina barese. questa specialità barese basata sul riso può esser paragonata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con torta; rustica; della; cucina; gaetana; torta salata francese fra; Interpretazione distorta e poco fedele; Una torta ... per la miss; Ingrediente fondamentale della torta caprese; rustica dimora alpestre; Il compare che viene ucciso nella Cavalleria rustica na; Una rustica vasca da bagno; La rustica costruzione tipica dei pascoli alpini; Intingolo di verdure fritte tipico della Sicilia; Lo fa il voltagabbana: salto della __; Giorno della settimana in cui cade Pasquetta; Indica il risultato della gara; In cucina ... causano molte lacrime; Si mette in cucina ; Un aroma della cucina mediterranea; Una specialità della cucina indiana; Cerca nelle Definizioni