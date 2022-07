Una scala da zero a nove che esprime l intensità del moto ondoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scala da zero a nove che esprime l intensità del moto ondoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : STATO DEL MARE

Significato/Curiosita : Una scala da zero a nove che esprime l intensita del moto ondoso

Uno stato senza sbocco al mare è uno stato non bagnato dal mare, l'opposto di uno stato insulare, ovvero confinante solo col mare, cioè interamente circondato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Si usa per salire senza fatica: scala __; Formano la scala ; Gioco simile alla scala quaranta; Malattia con contagio rapido e su scala globale; Stato solido dell acqua sotto i zero gradi; Cantone svizzero di St. Moritz; Angolo... svizzero ; Fusto perenne sotterraneo lo zenzero da cucina; Pari in nove ; Meno di nove ; Antico nove ; __ Kroger, nove lla di Thomas Mann; esprime la sua scelta in assoluta segretezza; Si esprime dopo aver visto una stella cadente; Si esprime con fischi o applausi; esprime sorpresa; Unità di misura dell intensità di corrente; Accessorio che attenua l intensità di una luce; Corrente elettrica d intensità e verso variabili; Aumentati di intensità ; Serve a studiare il moto di un corpo: piano __; Scooter, ciclomoto re; Veicolo senza moto re trainato da motrice; Un potente moto re a gasolio sovralimentato; Frondoso albero da viali; Violento moto ondoso lungo la costa; La situazione dell'intensità del moto ondoso ; Un frondoso albero da viali;