In una parola, stare a cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In una parola, stare a cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALERE

Significato/Curiosita : In una parola, stare a cuore

Accostandoli alla parola mafia e dicendo: in seguito alle polemiche scaturite ha affermato che in quelle dichiarazioni si riferiva a una "mafia del compromesso"...

Moncalieri (moncalé in piemontese, mons calerius o anche mons calerii in latino) è un comune italiano di 56 257 abitanti della città metropolitana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

